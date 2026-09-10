Perde sei denti dopo le cure dal dentista: risarcita con oltre 21mila euro

Il Tribunale di Rimini riconosce la responsabilità dell’odontoiatra: i denti, secondo i consulenti, erano sani ma limati eccessivamente. Alla 68enne anche un’invalidità permanente dell’8%

Si era rivolta a una dentista nel 2019 per sistemare entrambe le arcate dentarie. Ma il trattamento si è concluso con l’estrazione di sei denti, quattro incisivi e due canini, che secondo i consulenti del Tribunale avrebbero potuto essere conservati.

Il Tribunale di Rimini ha riconosciuto la responsabilità dell’odontoiatra per l’errata esecuzione del trattamento e ha condannato la professionista a risarcire la paziente, oggi 68enne, con oltre 21mila euro, oltre agli interessi. La richiesta iniziale era di circa 65mila euro.

Secondo i consulenti, i sei denti erano stati limati in modo eccessivo, rendendoli poco ritentivi e causando le ripetute decementazioni della protesi. Si è quindi dovuto procedere alla loro estrazione e successivamente valutare una riabilitazione con impianti.

Il danno biologico è stato quantificato in circa 16mila euro, con un’invalidità permanente dell’8%, comprendente anche le conseguenze psicologiche. Altri 2.400 euro sono stati riconosciuti per il danno morale e 2.700 euro per le spese mediche.

Il giudice ha inoltre rilevato una carenza nell’informazione fornita alla paziente sui rischi e sulle possibili alternative del trattamento. Respinte invece le richieste di restituzione dei 13.700 euro pagati per le cure e di risoluzione del contratto: la parte relativa all’arcata superiore era stata infatti eseguita correttamente.