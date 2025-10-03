Perdite d'acqua in via Jano Planco, il cantiere va avanti: ancora stop al traffico

I lavori di ripristino di una tubazione si protraggono fino al 7 ottobre

Si protraggono fino al 7 ottobre i lavori di ripristino di una tubazione che in via Jano Planco causa ingenti perdite idriche e il malfunzionamento delle linee di teleriscaldamento. La ditta Cbr, per conto del Gruppo Sgr, proseguirà l’intervento e quindi resterà chiusa ancora per qualche giorno la strada fra via di Mezzo e via Novelli, direzione Ravenna-Ancona. La deviazione del traffico è prevista su via Marzabotto è adeguatamente segnalata dalla ditta esecutrice.