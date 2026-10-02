Pergola, al via la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco: domenica la prima giornata

29ª edizione al via domenica 4 ottobre con 56 espositori, degustazioni, cooking show, musica e la nuova Enoteca internazionale. In programma anche il treno storico da Ancona

Con il 1° ottobre si è aperta ufficialmente nelle Marche la stagione della cavatura del Tartufo Bianco Pregiato. A Pergola l’avvio coincide con i giorni che precedono la ventinovesima edizione della Fiera, da quest’anno riconosciuta come Internazionale: un vero e proprio “Capodanno del Tartufo”, con prime quotazioni intorno ai 1.800 euro al chilo e segnali molto positivi sul fronte della qualità.

È in questo clima di inizio stagione che Pergola si prepara ad accogliere il pubblico della Fiera. Domenica 4 ottobre si apre la prima delle tre giornate della manifestazione, che proseguirà l’11 e il 18 ottobre. Incontri, degustazioni, cooking show e spettacoli animeranno il centro storico grazie a un’organizzazione che coinvolge istituzioni, imprese, associazioni, volontari e operatori del territorio. Dopo il record di presenze registrato nella precedente edizione, la Fiera si prepara ad accogliere nuovamente migliaia di visitatori nelle prime tre domeniche di ottobre.

Il percorso della Fiera si svilupperà per circa due chilometri nel centro storico e ospiterà 56 espositori. Accanto agli otto operatori specializzati nel tartufo saranno presenti produttori e aziende dedicati a miele, olio extravergine, cioccolato, confetture e composte, salumi e formaggi, zafferano, visciola e liquori, cereali e legumi, prodotti biologici e altre specialità agroalimentari.

A completare il percorso anche la presenza di Gernsbach, città gemellata con Pergola, con uno stand dedicato ai prodotti della Foresta Nera.

Il ristorante

Il ristorante della Fiera sarà curato da Lo Scudiero di Pesaro e dallo chef Daniele Patti e potrà servire fino a 500 coperti ogni domenica. In cucina sono già pronti chilogrammi di tagliatelle di Pasta Montagna, polenta, 500 uova e sua maestà, il Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, pronto per essere affettato.

Il menu completo, al costo di 35 euro, comprende l’Uovo de Lo Scudiero con fondente di patata, crumble d’oliva e tartufo nero; la polenta di Mays Ottofilo di Roccacontrada con cremoso di Casciotta d’Urbino, ragù di funghi e tartufo nero; la tagliatella di Pasta Montagna al Tartufo Bianco di Pergola.

Nel costo è compreso anche l’ingresso al Museo dei Bronzi Dorati.

Il ristorante sarà operativo dalle 12 alle 15.30 senza prenotazione.

Museo

Il Museo dei Bronzi Dorati sarà aperto con orario continuato nei giorni della Fiera, dalle 10 alle 19.30, con ultimo ingresso alle 19. Il biglietto intero costa 7 euro, con riduzioni da 2 a 6 euro; per chi pranza al ristorante ufficiale della Fiera, l’ingresso al museo è incluso nel menu.

L’Accademia dei Sapori e la nuova Enoteca internazionale

La nuova Enoteca curata da AT Wines, realtà marchigiana premiata nel 2025 come Miglior Enoteca d’Italia agli Oscar del Vino della Fondazione Italiana Sommelier, proporrà una selezione italiana e internazionale.

Accanto ai vini marchigiani e alle etichette provenienti da altre regioni italiane saranno presenti dieci realtà internazionali provenienti da sette Paesi esteri: Francia, Austria, Germania, Portogallo, Spagna, Norvegia e Scozia. Tra i protagonisti la Maison Pannier, con una selezione di sei Champagne della propria gamma.

Ogni domenica l’Accademia dei Sapori ospiterà incontri dedicati al mondo dell’enogastronomia, mentre dalle ore 17 il loggiato del Comune diventerà il punto d’incontro tra Enoteca e Ristorante del Tartufo, con una delle novità di questa edizione: l’aperitivo Tartufo e Champagne, accompagnato dal DJ set.

Come arrivare

Nelle tre domeniche sarà possibile raggiungere Pergola anche con il treno storico della Ferrovia Subappennina Italica.

Il convoglio partirà da Ancona alle 9.35, con fermate a Fabriano alle 11.02 e Sassoferrato alle 11.32, per arrivare a Pergola alle 12.04. Il viaggio di ritorno partirà da Pergola alle 19, con arrivo ad Ancona alle 21.25.

Informazioni e prenotazioni: Criluma Viaggi – tel. 071 9945580 – [email protected] – www.crilumaviaggi.com.

Per chi arriva in auto, i parcheggi consigliati si trovano subito fuori dall’anello del centro storico o lungo i principali assi di accesso al borgo. Le aree indicate sono Viale Catria, dove è consentita anche la sosta camper, Viale Kennedy, Piazza della Repubblica, Piazza Italia e Piazza Brodolini.

Per chi viaggia in camper, il punto di riferimento è l’Area Sosta Camper Comunale – Parco Mercatale, in via San Biagio. Situata sotto le mura del borgo storico, consente di raggiungere a piedi le piazze della Fiera in pochi minuti ed è dotata di camper service, con carico e scarico acqua, illuminazione e area alberata e ombreggiata.

Non sono previste navette dai parcheggi.

Domenica 4 ottobre in breve

La prima domenica della Fiera porta a Pergola alcuni dei protagonisti più attesi dell’edizione. Alle 11.30 Francesco Broccolo, docente e divulgatore, apre gli incontri dell’Accademia dei Sapori con “Il tartufo NON è una pianta stronza e si può coltivare”, dedicato al rapporto tra tartufo, piante e cambiamento climatico. Alle 14.30 Andrea Giuseppucci, star marchigiana dei social, inaugura i cooking show con “Tra mare e monti”. Alle 16 spazio al vino con Camillo Bernabei, tra i principali distributori italiani del settore enologico, mentre dalle 17 il loggiato del Comune ospita l’aperitivo Champagne e tartufo con DJ set. Alle 18 doppio appuntamento: la masterclass di Champagne con Mosè Ambrosi e, in piazza Fulvi, Neja special guest di Magika 90.

La giornata prende il via già alle 9.15 con la Camminata Rosa, mentre dalle 10 aprono stand, Casa del Tartufo, Enoteca e spazio dedicato ai bambini. Dalle 12 attivo il Ristorante nella piazza del Gusto. Gli stand resteranno aperti tutto il giorno sino alle ore 21:00. Dalle 19:00 aperitivi e cene a tema nei ristoranti della città.

Promotori e partner

La Fiera è organizzata dalla Città di Pergola con il contributo della Regione Marche e della Camera di Commercio delle Marche, il sostegno della Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo e di ETS Engineering S.p.A., in collaborazione con Fondazione FS Italiane, AMAP – Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”, CIA Confederazione Italiana Agricoltori, Premium Wine Selection e AT Wines, con la partecipazione del Ministero del Turismo, Enit, ATIM, Confcommercio Pesaro e Urbino, Associazione Nazionale Città del Tartufo, I Borghi più belli d’Italia.