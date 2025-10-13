Pergola gremita per la seconda domenica della Fiera del Tartufo Bianco Pregiato

Barbara Bouchet premiata a Pergola: grande successo per la Fiera del Tartufo

Un fiume di visitatori ha riempito la città dei Bronzi dorati per la seconda domenica della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola.

Migliaia e migliaia le persone da tutta Italia e non solo che hanno affollato sin dal mattino il centro storico di uno dei Borghi più Belli d’Italia per la kermesse dedicata al Re della tavola.

Super ospite l’amatissima attrice Barbara Bouchet, icona di fascino ed eleganza, a cui l'amministrazione comunale, con il sindaco Diego Sabatucci e il vice, l'onorevole Antonio Baldelli ha consegnato il Premio "The Unexpected Marche-Le Marche che non ti aspetti", ideato la scorsa edizione per tributare un riconoscimento a personaggi noti al grande pubblico che si sono distinti nello sport, nel giornalismo, nella cultura, nell’impresa e nella società, riuscendo a coniugare talento, impegno e sacrificio. Barbara Bouchet, che nel corso della giornata ha visitato la città e la Fiera, rimanendo molto colpita dalla qualità della manifestazione, dall'accoglienza e dalla straordinaria bellezza dei Bronzi dorati, ha ringraziato e rivolgendosi al pubblico in piazza Fulvi ha detto: "Siete molto fortunati a vivere qui, un territorio ricco di bellezze ed eccellenze. Sono stata benissimo. Complimenti e grazie, siete meravigliosi".

Una domenica da incorniciare, che si è aperta con la Cicloturistica del Tartufo e la Camminata Rosa.

Come sempre in vetrina gli ‘Ori di Pergola’, il tartufo bianco pregiato e i Bronzi dorati, il gruppo equestre unico al mondo. Diamante della terra valorizzato nella Casa del tartufo, che ha visto per tutta la giornata tantissimi avventori, e a tavola nel ristorante ‘Marche da Mangiare’ che ha ospitato anche la Cena di qualità curata dallo chef Lucio Pompili e dal ristorante Giardino.

Lungo corso Matteotti e via Don Minzoni tipicità ed eccellenze enogastronomiche. Prodotti di qualità da tutta Italia e anche dalla Germania, con lo stand della città gemellata di Gernsbach.

Musica, spettacolo e animazione in Piazza Fulvi: grande successo ha riscosso il “Michael Jackson Show”, protagonista il poliedrico artista Roy Paladini, noto al grande pubblico per essere stato il vincitore dell’edizione 2023 del programma “Tali e Quali Show”.

La terza e ultima domenica della manifestazione è in programma il 19 ottobre.