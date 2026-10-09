Pergola, la Fiera del Tartufo guarda al futuro: ricerca, cucina e grandi vini

Domenica 11 ottobre la seconda giornata della manifestazione: dal confronto sulla tutela del Bianco Pregiato all’incontro con Champagne e Foresta Nera

Dopo le oltre diecimila presenze e la crescita del 20% registrata nella giornata inaugurale, la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola torna domenica 11 ottobre con una seconda giornata dedicata al gusto, alla ricerca e alle idee per il futuro del tartufo.

Continua da Pergola la battaglia delle idee per affermare una prospettiva che fino a pochi anni fa sembrava impossibile: coltivare il selvatico. Significa studiare e proteggere gli ambienti naturali nei quali nasce il Tartufo Bianco Pregiato, accompagnando il bosco attraverso ricerca, piante tartufigene, nuove tecniche di gestione e strumenti capaci di rispondere agli effetti del cambiamento climatico.

Alle 11.30 l’Accademia dei Sapori ospiterà l’incontro “Destinazione futuro: innovazione e tutela del tartufo bianco”, con il presidente di AMAP Renato Frontini e Cristiano Peroni, agronomo esperto di tartuficoltura. AMAP, Agenzia per l’Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca della Regione Marche, porterà a Pergola esperienze, studi e strumenti concreti per la tutela delle tartufaie e lo sviluppo di nuovi modelli produttivi. La necessità di innovare nella tradizione parte da qui: dalla conoscenza del bosco e dalla capacità di trasformarla in una possibilità di sviluppo per le aree interne.

Fare squadra per portare i territori nel mondo

Nel pomeriggio la battaglia delle idee si sposterà sul vino, sul commercio e sulla capacità dei territori di costruire valore insieme. Alle 16 l’Accademia dei Sapori ospiterà Edoardo Freddi, amministratore delegato di una delle principali realtà italiane dell’export vinicolo, insieme all’onorevole Antonio Baldelli, assessore al Turismo, alla valorizzazione delle eccellenze e al Tartufo bianco pregiato.

Il confronto ripartirà dal messaggio emerso nella prima domenica: non perdersi nella competizione tra singole etichette, aziende o Comuni. Il successo di ogni cantina, come insegna lo Champagne, nasce dalla forza di comunicazione riconosciuta di un territorio e di un prodotto. Lo stesso vale per il tartufo bianco e per quei luoghi che non possiedono una grande città d’arte o una destinazione stagionale legata al mare o alla montagna: l’enogastronomia può diventare la ragione del viaggio, perché dietro un vino o un tartufo c’è il volto di una persona, una storia e una comunità.

Tartufo, Foresta Nera, cooking show e musica

La giornata inizierà alle 9 con le Giornate FAI d’Autunno e le aperture straordinarie curate dal Gruppo FAI Pergola-Valcesano. Alle 10 apriranno gli stand, la Casa del Tartufo, l’Accademia dei Sapori e l’Enoteca. Debutterà anche lo spazio dedicato alla Germania e ai prodotti della Foresta Nera arrivati direttamente da Gernsbach, città tedesca sulla Murg. Per i bambini torneranno i giochi in legno della Pandolfaccia e del Giardino dei Colori.

Alle 11 partiranno le visite guidate alle chiese e ai palazzi storici della città con “I Viaggiatori” della Pro Loco di Pergola. Dalle 12 si potrà pranzare nei ristoranti del centro e nella Piazza del Gusto con il menu firmato dallo chef Daniele Patti de Lo Scudiero.

Alle 14.30 Elisa Venturi, conosciuta sui social come Elisa Cuore, Cucina & Chiacchiere, porterà all’Accademia dei Sapori il cooking show “Il tartufo incontra il mare”, reinterpretando il Bianco Pregiato attraverso l’abbinamento con il pesce.

Dalle 17 a Pergola si affaccia la Francia e con l’Enoteca curata da AT Wines ospiterà l’aperitivo con Champagne e tartufo e il DJ set. Alle 13.30, 17 e 18 Mosè Ambrosi, ambassador di Champagne Pannier in Italia, guiderà la masterclass dedicata all’incontro tra le bollicine francesi e il Bianco Pregiato. Sempre dalle 17 nell’Area Spettacoli, Stefano Ligi e la sua band presenteranno “Vita Tour”, un viaggio tra i grandi cantautori italiani.

Il fuori programma: i giornali si commentano in barbieria

La novità della seconda domenica è “La rassegna allo specchio”, un nuovo appuntamento che porta l’attualità fuori dai luoghi tradizionali del dibattito. Dalle 10.30 alle 11, nella Barbieria di Paolo Fadelli, Sergio Belardinelli – già professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Bologna e autore del Foglio – commenterà i giornali della giornata.

Notizie, idee e chiacchiere su ciò che accade intorno a noi, tra una poltrona da barbiere e il pubblico della Fiera. Un modo semplice e informale per leggere il presente, aperto a chiunque voglia entrare, ascoltare o intervenire. “La rassegna allo specchio” sarà trasmessa anche in diretta su Instagram.

Il nuovo format avrà presto un altro protagonista. Lunedì sarà annunciato il nome dell’ospite a sorpresa dell’ultima domenica: un grande chef atteso a Pergola, che sarà protagonista di un nuovo appuntamento nella Barbieria di Paolo Fadelli.

La Fiera è organizzata dalla Città di Pergola con il contributo della Regione Marche e della Camera di Commercio delle Marche, il sostegno della BCC di Pergola e Corinaldo e di ETS Engineering, in collaborazione con AMAP, Premium Wine Selection e AT Wines.