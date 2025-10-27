Perini riabbraccia il bronzo: accolto il ricorso al Tas
Il Tribunale Arbitrale dello Sport annulla la squalifica: l’azzurro paralimpico torna sul podio di Parigi 2024
Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha accolto il ricorso presentato dal Comitato Italiano Paralimpico in favore di Giacomo Perini, restituendo all’atleta la medaglia di bronzo conquistata ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024.
La decisione del TAS annulla così il provvedimento della Federazione Internazionale di Canottaggio (World Rowing), che aveva escluso Perini dalla classifica della finale PR1 M1x per il possesso di un telefono cellulare a bordo dell’imbarcazione, in violazione del regolamento.
Con la sentenza, il Tribunale ha stabilito il ripristino ufficiale del terzo posto dell’azzurro “ai fini del riconoscimento della medaglia di bronzo all’atleta”, chiudendo positivamente una vicenda che aveva suscitato ampio dibattito nel mondo sportivo.
Perini, uno dei protagonisti più amati del movimento paralimpico italiano, potrà dunque celebrare nuovamente il suo risultato storico e vedere riconosciuto il valore della sua prestazione sul campo.