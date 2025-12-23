Perizia cognitiva per Sgarbi: stop al matrimonio. Corona atteso dai pm di Milano

Il Tribunale di Roma dispone una valutazione sulle capacità cognitive del critico d’arte. Intanto Fabrizio Corona sarà interrogato per l’accusa di revenge porn dopo la denuncia di Alfonso Signorini

Il Tribunale di Roma ha disposto una perizia cognitiva su Vittorio Sgarbi al fine di valutare le sue capacità mentali, con particolare riferimento alla gestione del patrimonio personale e alla possibilità di contrarre matrimonio. La decisione arriva nell’ambito di un procedimento volto ad accertare se il critico d’arte sia pienamente in grado di assumere scelte giuridicamente rilevanti. In attesa dell’esito della perizia, è stato disposto lo stop alla celebrazione delle nozze.

L’accertamento medico-legale dovrà chiarire lo stato cognitivo di Sgarbi e stabilire se sussistano eventuali condizioni tali da richiedere misure di tutela. La perizia rappresenta un passaggio chiave del procedimento e sarà determinante per le decisioni future del tribunale.

Parallelamente, sul fronte giudiziario milanese, è atteso per questa mattina l’interrogatorio di Fabrizio Corona davanti ai pubblici ministeri. L’ex fotografo dei vip è indagato per revenge porn, accusa che nasce dalla denuncia presentata da Alfonso Signorini. L’inchiesta mira a fare luce sulla presunta diffusione illecita di materiale intimo, un reato che negli ultimi anni ha assunto una rilevanza crescente nel panorama giudiziario italiano.

Due vicende distinte ma entrambe al centro dell’attenzione mediatica, che coinvolgono personaggi noti e sollevano questioni delicate sul piano giuridico e personale.