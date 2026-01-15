Perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede del Garante della Privacy

Il presidente Pasquale Stanzione e i componenti del Collegio indagati nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Roma

La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni nella sede del Garante per la protezione dei dati personali nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Roma. Nel fascicolo risultano indagati il presidente dell’Autorità, Pasquale Stanzione, e gli altri membri del Collegio. I reati ipotizzati dagli inquirenti sono peculato e corruzione.

L’inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco. Al centro degli accertamenti vi sarebbero, secondo quanto riferito in un post dal conduttore di Report Sigfrido Ranucci, alcune spese di rappresentanza sostenute dal Collegio dell’Autorità, nonché la mancata irrogazione di una sanzione nei confronti di Meta.

In particolare, l’attenzione degli investigatori si concentrerebbe sulla decisione di non sanzionare la società di Mark Zuckerberg per il primo modello di smart glasses commercializzato, i Ray-Ban Stories. Le verifiche sono tuttora in corso e l’indagine si trova nella fase preliminare. Come previsto dalla legge, per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.