Perseguita avvocato e compagna dopo la condanna, chiesto nuovo processo per un 54enne

Stalking senza fine a Riccione: condannato a settembre, torna a minacciare le vittime dopo una settimana

Nonostante una condanna in primo grado per stalking, avrebbe continuato a perseguitare un avvocato riminese e la sua compagna con telefonate, minacce e messaggi inquietanti. Per questo un 54enne riminese, è finito nuovamente nei guai con una nuova richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Rimini.

L’uomo era stato condannato nel settembre 2025 a un anno di pena sospesa per atti persecutori. Secondo l’accusa, appena sei giorni dopo la sentenza avrebbe ripreso a contattare le vittime, arrivando a minacciarle con frasi come: “Guardatevi le spalle”.

Alla base della vicenda ci sarebbe una relazione sentimentale finita male con la madre della compagna dell’avvocato. Dopo la rottura, il 54enne avrebbe iniziato a cercare insistentemente il professionista nel tentativo di riallacciare i rapporti con l’ex compagna, trasformando però quei contatti in una vera persecuzione.

Le indagini dei carabinieri avrebbero documentato chiamate anche sui luoghi di lavoro delle vittime e messaggi dai toni confusi e intimidatori. In un caso avrebbe persino contattato l’ex marito della donna dicendogli: “Adesso facciamo i conti anche con te”.

Il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio. L’udienza preliminare è fissata per il 7 ottobre davanti al gup di Rimini Alessandro Capodimonte.