Perseguita la ex: "Uccido te e tuo figlio". Minaccia anche di bruciare casa

Un 25enne è stato sottoposto a divieto di avvicinamento

Un 25enne, originario dell'America Centrale e residente a Bellaria, è stato destinatario di un divieto di avvicinamento emesso dal gip di Rimini su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani. Il giovane è indagato dalla Squadra Mobile di Rimini per maltrattamenti e atti persecutori verso la ex compagna, più giovane di 5 anni, per fatti iniziati nel giugno 2024. La donna, con la quale ebbe un figlio, si è trasferita a fine 2025 in una struttura protetta.

Sotto la lente degli inquirenti delle liti in casa, al culmine delle quali il giovane, sotto l'effetto di alcol, oltre a spaventare la ex compagna, danneggiava mobili e suppellettili. Una delle liti fu originata dalle rimostranze della compagna, scoperto l'accesso di lui all'home banking del suo conto corrente, il tutto per girarsi un bonifico di 1000 euro. In quell'occasione l'indagato avrebbe anche tentato di strangolarla, fermandosi nel momento in cui lei iniziò a piangere. Non sarebbe l'unica somma sottratta: in un altro frangente, secondo quanto denunciato dalla vittima, lui le portò via 600 euro dalla borsa.

Al vaglio degli inquirenti anche i social network: il 25enne è accusato di aver pubblicato delle foto private della ragazza su Instagram. Dopo la separazione, chiamate insistenti, con minacce di uccidere lei e il figlio, qualora la donna avesse iniziato a frequentare un altro uomo. Secondo l'accusa, il giovane minacciò anche di dar fuoco all'abitazione della ex compagna, manifestando questo proposito alla madre di quest'ultima.