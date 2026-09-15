Perseguitata e minacciata dall'ex con l'acido: l'incubo di una 37enne a Riccione

Via al processo per un 47enne

Telefonate, appostamenti, minacce e auto danneggiata: la 37enne di Riccione era stata costretta a lasciare casa e rifugiarsi dalla madre. Il 47enne, ora in carcere, è accusato anche di danneggiamento.

È finito a processo per atti persecutori aggravati e danneggiamento un 47enne pugliese accusato di aver perseguitato l’ex compagna, una 37enne di Riccione, dopo la fine della relazione. Secondo l’accusa, l’uomo l’avrebbe tempestata di telefonate, seguita e minacciata, coinvolgendo anche i familiari.

Tra gli episodi contestati, un messaggio inviato alla madre della donna con la frase «L’acido è pronto», gli appostamenti sotto casa e il danneggiamento dell’auto dell’ex compagna. A luglio, inoltre, si sarebbe presentato in una tabaccheria minacciando di sfregiare la donna con l’acido. Dopo quest’ultimo episodio era scattato l’arresto e il trasferimento in carcere.

La prima udienza è fissata per il 21 ottobre davanti alla giudice Elisa Giallombardo.