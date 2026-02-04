Perseguitava la ex e picchiava il figlio di 8 anni: finisce in carcere 45enne riccionese

Ubriaco in casa della ex con un coltello: la fine dell'incubo per una madre e suo figlio

È finito in carcere un 45enne residente a Riccione, accusato di stalking, violazione di domicilio, danneggiamento e lesioni aggravate nei confronti del figlio minore della ex compagna. L’uomo, secondo le indagini, per mesi avrebbe minacciato e aggredito la donna, presentandosi spesso di notte, ubriaco, nella sua abitazione.

In più occasioni l’avrebbe colpita con schiaffi e minacciata con un coltello. A metà gennaio, dopo aver forzato la porta di casa, avrebbe aggredito anche il figlio di 8 anni, afferrandolo al collo e provocandogli lesioni guaribili in dieci giorni. La giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere accogliendo la richiesta della Procura. Le violenze hanno spinto la donna a denunciare, facendo scattare l’inchiesta.