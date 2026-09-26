Riccione, tamponamento tra auto e moto sulla Statale 16: centauro in ospedale

Scontro tra una utilitaria e una BMW 1250 tra via Napoli e viale Capri. Il motociclista è stato trasportato all’ospedale di Cesena. Strada chiusa verso Ancona

Incidente stradale questa sera, intorno alle 20, sulla Statale 16, nel tratto compreso tra via Napoli e viale Capri. Un’utilitaria, condotta da un giovane, ha tamponato una moto di grossa cilindrata. Nell’impatto il conducente della moto, un uomo di circa 40 anni alla guida di una BMW 1250, è stato sbalzato per diversi metri, finendo a circa 30 metri dal punto dell’impatto. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non avrebbe riportato lesioni gravi. È stato comunque soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato all’ospedale di Bufalini di Cesena per gli accertamenti e le cure del caso. I due veicoli stavano procedendo nella stessa direzione, da Rimini verso Riccione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Riccione e la Polizia municipale, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Presenti anche i soccorritori del 118, con ambulanza e personale medico. A causa dell’incidente, la Statale 16 è attualmente chiusa in direzione Ancona. Il traffico viene deviato sulla viabilità interna. Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione le cause e la dinamica del tamponamento.