Perticara, in 130 alla “Notte gialla”: storia, memoria e antiche lampade da miniera

La passeggiata notturna organizzata dall’Associazione Minatori di Miniera e dallo Spaccio della Miniera ha riportato i partecipanti sui sentieri dello zolfo, accompagnati dai racconti dello storico Ido Rinaldi

Il passato torna a vivere grazie alla passione e all’impegno dell’Associazione Minatori di Miniera e dello Spaccio della Miniera, che sabato 4 luglio hanno proposto la nona edizione della “Notte gialla”, la suggestiva passeggiata notturna alla luce delle lampade ad acetilene, un tempo utilizzate dai minatori nelle gallerie della Miniera di zolfo di Perticara.

Ben 130 persone hanno raccolto l’invito, segnando un nuovo record di partecipazione.

Lungo un percorso di circa 13 chilometri, con ottime condizioni ambientali, i partecipanti sono stati accompagnati dai racconti di Ido Rinaldi, storico e profondo conoscitore della zona, che ha illustrato la storia della miniera di Perticara e delle persone che hanno segnato la vita della comunità mineraria.