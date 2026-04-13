Perticara prima a portare in classe il cinema sferico: un nuovo modo di imparare

Perticara guarda al futuro: alla Scuola di Perticara arriva un progetto didattico immersivo e innovativo per Infanzia e Primaria, un’iniziativa unica nella provincia di Rimini e in Emilia-Romagna

Dalla montagna un esempio di innovazione con la scuola di Perticara protagonista; grazie alla sponsorizzazione dell’Associazione Pro Loco Perticara APS giovedì 16 aprile avrà luogo un innovativo progetto didattico dedicato agli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di Perticara. L’iniziativa prevede l’installazione, all’interno dei locali scolastici, di una speciale struttura immersiva per la proiezione di filmati educativi in formato sferico a 360 gradi, capace di trasformare l’apprendimento in un’esperienza coinvolgente, emozionante e fuori dall’ordinario.

Grazie a questa proposta, i bambini potranno entrare letteralmente “dentro” le immagini, vivendo in prima persona contenuti scientifici, naturalistici e culturali. Un modo nuovo di fare scuola, che unisce conoscenza, stupore e partecipazione attiva. Il cinema sferico rappresenta infatti una modalità didattica estremamente innovativa: uno spazio immersivo in cui formazione e meraviglia si incontrano, stimolando immaginazione, curiosità e desiderio di scoprire. Gli alunni non saranno semplici spettatori, ma veri protagonisti di un’esperienza educativa ad alto impatto emotivo e formativo.

Cesare Bianchi Presidente della Pro Loco di Perticara: "Si tratta di un progetto di grande valore, che porta sul territorio una proposta didattica originale e di forte prestigio, contribuendo a dare ulteriore visibilità al plesso scolastico di Perticara. Un segnale importante, che conferma come anche una realtà montana, con classi organizzate in pluriclasse, possa distinguersi per vitalità, qualità educativa e capacità di innovare. Anzi, è proprio questa la forza della scuola di Perticara: dimostrare ogni giorno che dimensioni contenute e contesto territoriale non rappresentano un limite, ma possono diventare un valore aggiunto, capace di favorire attenzione, partecipazione, sperimentazione e senso di comunità. L’obiettivo del progetto è arricchire l’offerta formativa con un’esperienza inclusiva, motivante e all’avanguardia, capace di valorizzare la scuola, il territorio e l’intera comunità, confermando ancora una volta l’impegno condiviso verso una formazione di qualità, aperta al futuro".