Perticara: una passeggiata per riscoprire il percorso della teleferica della miniera
Appuntamento a sabato 20 settembre, con partenza alle 9 presso lo spaccio della miniera
L'Associazione di Volontariato “Minatori di Miniera” organizza per sabato (20 settembre) un'escursione storico-turistica, di media difficoltà, per esplorare il vecchio percorso della teleferica che trasportava vari materiali dalla miniera di Perticara alla stazione ferroviaria di Novafeltria. La partenza è prevista alle 9, a Perticara, con ritrovo presso la spaccio della miniera. La passeggiata, per circa 8 km, includerà soste nei punti più importanti per narrare la storia della miniera di zolfo; Cantiere Certino, Pozzo Vittoria, Visita alla fattoria, Ginesaio, Pozzo Parisio, Pozzo Perticara, Cimitero di Perticara, Ca' Gregori, Vigiolo di Sopra, Sentiero del Monte, La Greppa, Fosse Fratelli Fabbri (con opzione di 'degustazione' al costo di 15 euro), Perticara, Palazzone, Spaccio della Miniera.