Pescare Show 2026: oltre 160 brand in esposizione

In fiera farò il debutto Patagonia con riparazioni sartoriali gratuite

Strumentazione di bordo assistita dell’AI, esche snodate che riproducono fedelmente il movimento subacqueo, kayak divisibili di ultima generazione e guide per le destinazioni di pesca più suggestive al mondo. Sono alcune delle novità protagoniste a Pescare Show 2026, il salone di Italian Exhibition Group (IEG) inaugurato oggi alla Fiera di Rimini e in programma fino a domenica 15 febbraio, dove esperti e appassionati di ogni età si sono dati appuntamento per tre giorni dedicati a innovazione, tecnica e cultura della pesca sportiva e della nautica da diporto.

Tutte le innovazioni del settore protagonista a rimini



I padiglioni della fiera di Rimini si confermano il palcoscenico ideale dove la passione per l’attività alieutica incontra le nuove frontiere dell’esplorazione acquatica: dalle anteprime dei top brand di pesca e nautica da diporto ai laboratori di progettazione delle canne da spinning, fino a progetti di filosofie eco-sostenibili che portano in fiera l’economia circolare. Un’esperienza a 360 gradi che offre a esperti e appassionati di ogni età uno spaccato completo e dinamico di tutto ciò che gravita attorno al mondo dello sportfishing. Tra gli oltre 160 brand e espositori in fiera il debutto di Patagonia, che offre riparazioni sartoriali gratuite per allungare la vita all'abbigliamento tecnico, sfidando la logica del "compra e butta". Ma Pescare Show è anche hi-tech: se la navigazione abbraccia l’AI per tracciare rotte e analizzare fondali, i motori fuoribordo (come quelli di Suzuki) diventano alleati dell'ambiente grazie a sistemi innovativi che filtrano le microplastiche durante la navigazione. C'è spazio per i colossi globali come Shimano e Honda Marine, ma anche per il genio del Made in Italy: nell'area degli artigiani, la tradizione della costruzione manuale di esche si fonde oggi con la stampa 3D, creando pezzi unici che uniscono design e ingegneria.

istituzioni e ricerca: il punto sulla biodiversità e sulla storia del territorio



Le novità di prodotto fanno da cornice a un ricco calendario di incontri istituzionali e tecnici. Nella prima giornata di manifestazione, la Regione Emilia-Romagna è protagonista con un doppio appuntamento. Al mattino focus sulle attività regionali in materia di demanio marittimo, con la presenza dell’assessora a turismo, commercio, sport della Regione Emilia-Romagna, Roberta Frisoni, e del dirigente del settore attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, Vittorio Elio Manduca. Nel pomeriggio spazio alla scienza e alla tutela della biodiversità, occasione per presentare i primi risultati della nuova Carta Ittica Regionale, frutto di 108 monitoraggi in collaborazione con gli atenei di Ferrara, Bologna, Modena-Reggio Emilia e Parma. L’attenzione si sposterà poi sulle acque interne domani, sabato 14 febbraio (ore 10.30), con il convegno "Uccelli ittiofagi e risorse ittiche: equilibrio ecologico, impatti e prospettive di gestione". Al centro del dibattito, l’impatto di specie come il cormorano sugli ecosistemi e l’attività di pesca. Un appuntamento che vedrà la partecipazione, tra gli altri, degli europarlamentari Stefano Bonaccini e Pietro Fiocchi, del rappresentante del MASE Marco Visconti. Per le conclusioni, il Presidente FIPSAS Ugo Claudio Matteoli.

laboratori, artigianato e grandi sfide sportive



Pescare Show offre un'esperienza coinvolgente a 360 gradi, dove l'apprendimento passa attraverso la pratica e la scoperta. Il Content Hub si conferma il cuore pulsante per talk e consigli tecnici con esperti e brand ambassador, ma quest’anno è il "saper fare" a ritagliarsi un ruolo di primo piano. Nella nuova area Italian Lure Builders, costruttori di esche artigianali da tutta Italia raccontano e mostrano le proprie capacità, con creazioni in cui la tradizione incontra l'innovazione della stampa 3D. La manualità resta centrale anche nell’area Fly Tying Experience, dedicata ai costruttori di mosche, mentre il futuro della pesca cresce nel FIPSAS Village con laboratori e attività didattiche per i più piccoli. Spazio, infine, al grande agonismo: nella giornata di apertura anche la conferenza stampa della Suzuki Fishing Cup, il trofeo monomarca dedicato alla pesca sportiva d’altura. Una competizione di prestigio che viene inserita all’interno dei Campionati Italiani assoluti FIPSAS nelle discipline del Drifting e della Traina d’Altura (per equipaggi e per società), alzando ulteriormente il livello della sfida sportiva.