Pescatore abusivo sorpreso di notte in azione: scatta verbale di 9000 euro

L'uomo è stato sorpreso con due quintali di vongole

Un uomo dell'Est Europa è stato sanzionato con un verbale di 9000 euro, dopo essere stato sorpreso a Bellaria Igea Marina, nella notte tra giovedì e venerdì (30-31 ottobre), con due quintali di vongole pescate illegalmente. Lo riferisce Il Resto del Carlino. La Guardia Costiera, con il personale delle stazioni di Rimini e Bellaria, stava indagando su un uomo dedito alla pesca di vongole con strumenti e in modi non consentiti dalla legge. Il blitz, in collaborazione con i Carabinieri, ha permesso di sorprendere il pescatore abusivo mentre stava trascinando a riva i due quintali di pescato. La Guardia Costiera lo ha sanzionato e ha sequestrato il materiale utilizzato per la pesca illegale: reti a strascico, una pompa e una tanica di benzina. Il pescatore rischia anche ulteriori conseguenze dal punto di vista legale.