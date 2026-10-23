EMERGENZA IN MARE Peschereccio in avaria al largo di Riccione: esercitazione in mare

Simulato il recupero dell’equipaggio di un peschereccio in avaria. Al Palazzo del Turismo esperti a confronto su tecnologie, triage e coordinamento degli interventi

Questa mattina la sindaca Daniela Angelini ha portato i saluti della città ai partecipanti del 3° Congresso Nazionale “Sistema Integrato di Soccorso in Maxiemergenza”, in svolgimento al Palazzo del Turismo fino a oggi, venerdì 23 ottobre, per una giornata conclusiva incentrata sul confronto scientifico tra gli esperti del settore su strategie operative, nuove tecnologie d’intervento e ottimizzazione della catena di comando e dei protocolli di triage nelle maxi-emergenze.

L'incontro istituzionale fa seguito all’imponente esercitazione dimostrativa di soccorso in mare scattata ieri, giovedì 22 ottobre. Al centro della simulazione un contesto di crisi ad alta complessità: un peschereccio in avaria a pochi metri dalla costa e l’immediato scatto dei soccorsi per il recupero dell’equipaggio.

Fin dal primo mattino, l’area tra piazzale Roma e l’arenile si è trasformata in un laboratorio operativo a cielo aperto. Sul campo hanno operato in piena sinergia personale sanitario, Capitaneria di Porto, Prefettura, Questura, Vigili del Fuoco e Asl della Romagna. L’esercitazione, che è proseguita fino al tardo pomeriggio, ha consentito di verificare la risposta rapida dei team, l’integrazione delle nuove tecnologie di intervento e la tenuta dei protocolli di triage sanitario e primo soccorso nelle grandi emergenze marittime.

Il test operativo e il congresso si inseriscono nell’ambito dell’intesa biennale 2026-2027 siglata tra la città e l’associazione Sismax per posizionare Riccione tra i poli nazionali di eccellenza nella gestione dei soccorsi e nel turismo congressuale. L’accordo prevede anche la formazione specialistica gratuita fornita dagli esperti di Sismax e rivolta al personale della Polizia locale e della Protezione civile di Riccione, affiancata da iniziative di prevenzione e sensibilizzazione aperte a scuole, enti del terzo settore e cittadinanza.



