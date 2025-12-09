Pestarono il netturbino: padre e figlio a processo

Non accettano il rimprovero sui rifiuti, aggrediscono l'operatore ecologico

Lite per un sacco della spazzatura finisce in violenza in Valconca. Un 61enne e il figlio 34enne sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di lesioni aggravate: secondo le indagini dei carabinieri di Riccione, nell’estate 2023 avrebbero aggredito un operatore ecologico che li aveva rimproverati per l’errato conferimento dei rifiuti. Il netturbino sarebbe stato spinto contro un bidone e poi contro il furgone, mentre uno dei due lo teneva per il collo. A fermare tutto fu la moglie e madre dei due. L’uomo, medicato con prognosi lieve, si è costituito parte offesa. Prima udienza fissata al 18 dicembre in tribunale a Rimini.