Petardo su Audero: arrestato un 19enne milanese. Scagionato il tifoso romagnolo

Stop alle trasferte dei tifosi interisti fino al 23 marzo

Non è stato il tifoso romagnolo a lanciare il petardo esploso vicino al portiere Emil Audero domenica allo stadio Zini di Cremona. Per l’episodio è stato arrestato in flagranza differita un 19enne milanese del gruppo Vikings, individuato dalla Digos grazie alle immagini di videosorveglianza.

Il 40enne residente a Cesena, inizialmente accusato, è rimasto invece ferito dall’esplosione di un altro petardo: dimesso dall’ospedale di Modena, ha perso due falangi ma ha conservato la funzionalità della mano.

Resta confermata la linea dura del Viminale: stop alle trasferte dei tifosi interisti fino al 23 marzo e divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia. Migliorano intanto le condizioni di Audero. L’Inter Club San Marino ha preso le distanze dal tifoso romagnolo e avviato l’iter per la sua espulsione.