Piadina Romagnola IGP, vetrina internazionale alla Mostra del Cinema di Venezia

A Casa I Wonder oltre duemila tra autori, produttori, talent, giornalisti e professionisti hanno degustato la specialità romagnola insieme ad altre eccellenze del made in Italy

Riflettori internazionali per la Piadina Romagnola IGP. La vetrina è stata la 83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nello spazio Casa I Wonder. Luogo di incontro dell'industria cinematografica internazionale alla presenza di registi, produttori, distributori, stampa italiana ed estera, Casa I Wonder è stato anche luogo di sapori con degustazioni, proposte food e presentazioni, con la Piadina Romagnola IGP a fare da ambasciatrice della terra di Romagna. Proposta in abbinamento a tante eccellenze food del made in Italy, la partecipazione è avvenuta grazie alla collaborazione del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola IGP. Decisamente ampio il riscontro che ha visto la partecipazione di oltre duemila tra autori, produttori, talent, stampa e professionisti internazionali a degustare i prodotti del territorio.

“Per il secondo anno consecutivo partecipiamo al Festival del Cinema di Venezia e come Consorzio siamo molto soddisfatti che la Piadina Romagnola IGP sia stata protagonista in un contesto così prestigioso e internazionale – spiega Alfio Biagini, presidente del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola - È un’occasione importante per far conoscere e degustare uno dei prodotti simbolo della Romagna, portando con noi non solo un’eccellenza gastronomica, ma anche la storia, la tradizione e l’identità del nostro territorio”.

Casa I Wonder 2026 è resa possibile grazie al sostegno dei partner istituzionali e culturali Regione Emilia-Romagna ed Emilia-Romagna Film Commission. Si tratta di un progetto ideato e firmato Arnald NYC, in collaborazione con Canossa Lifestyle e con la direzione artistica e culinaria di Chef Michele Casadei Massari.