Piano caldo, a Riccione attivo fino a metà settembre

Il Nucleo fragilità anziani è operativo tutti i giorni

Con l’arrivo delle intense ondate di calore il Distretto di Riccione, in collaborazione con l’Ausl Romagna, la Protezione civile e le associazioni del terzo settore, ricorda che è operativo il Piano caldo. L’iniziativa proseguirà fino a metà settembre, offrendo azioni per mitigare l’impatto del caldo sui cittadini più vulnerabili, tra cui anziani e persone fragili, attraverso un sistema integrato di monitoraggio e assistenza.

Tra le azioni previste, è attivo il servizio di monitoraggio telefonico dal lunedì al venerdì, esteso anche ai fine settimana. Il servizio ha già consentito di contattare e verificare le condizioni di salute di centinaia di residenti, rappresentando una vera e propria “sentinella” del caldo sul territorio.

Il monitoraggio telefonico offre un supporto personalizzato su richiesta, ed è pronto a intervenire in caso di necessità con servizi di aiuto a domicilio. Sebbene al momento non siano pervenute richieste di interventi urgenti, la rete di protezione resta pienamente attiva e pronta a rispondere tempestivamente.

L’assessora ai Servizi alla persona, Marina Zoffoli: “Il piano caldo è un servizio importante per garantire supporto e sicurezza alle persone più fragili durante i periodi di forte caldo. E’ un impegno concreto del comune di Riccione e degli altri comuni del Distretto per cui invito, chi si trova in difficoltà o non dispone di una rete di sostegno, a contattare i servizi attivi sul territorio: la rete di assistenza è pronta a intervenire”.

Come contattare il Nucleo fragilità anziani

Per ogni necessità, i cittadini possono contattare, il Nucleo Disagio Bioclimatico - Emergenza Caldo, gestito dal Gruppo Althea al numero telefonico 0544-914892 che offrirà un’assistenza immediata e risposte rapide per migliorare la qualità della vita durante i periodi di caldo estremo.



