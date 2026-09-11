Piano dell’Arenile, a Rimini un confronto sul futuro della costa

Sabato al Bagno 67 un incontro promosso da Agorà Rimini e Altrocanale per approfondire gli aspetti urbanistici, ambientali e tecnici del nuovo strumento di pianificazione

Come cambierà la costa riminese con il nuovo Piano dell’Arenile? È il tema al centro dell’incontro pubblico “Cartoline dalla spiaggia del futuro, cosa cambia col nuovo Piano dell’Arenile?”, in programma sabato 12 settembre alle 18 al Bagno 67 “Tortuga Beach”.

L’iniziativa nasce dalla volontà di riportare il confronto sui contenuti e sulle conseguenze concrete del nuovo strumento urbanistico, dopo settimane di dibattito cittadino caratterizzato da posizioni diverse e, secondo i promotori, anche da informazioni non sempre precise.

All’incontro sarà presente l’assessora all’Urbanistica del Comune di Rimini, Valentina Ridolfi. A seguire è prevista una tavola rotonda di approfondimento tecnico-scientifico, moderata da Claudia Ciabatta, referente dell’associazione Altrocanale, con la partecipazione di Edoardo Carminucci, dottorando di ricerca all’Università di Bologna, dell’avvocato Francesco Riccardi e della studiosa di urbanistica Elena Piccari.

A promuovere l’appuntamento è Agorà Rimini, comitato nato nel 2019 e formato da cittadini under 35, con l’obiettivo di favorire la partecipazione alla vita della città e l’attenzione alla cura del territorio. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Altrocanale, associazione fondata da giovani architetti, progettisti, grafici e giuristi impegnati sui temi della valorizzazione urbana e culturale.

Ad accompagnare il confronto sarà inoltre una mostra fotografica dedicata all’identità balneare riminese. Il percorso raccoglie gli scatti di cinque giovani artisti locali: Mariachiara Lorusso, Martina Giovanardi, Pietro Santoro, Cristina Bacchini e Sara Deangeli.

«Mentre per settimane in città si è parlato del Piano dell’Arenile spesso senza conoscerne le reali implicazioni operative e scientifiche, come giovani sentiamo il dovere di riportare il confronto sui contenuti», sottolinea Elia Ricciotti, coordinatore di Agorà Rimini. L’obiettivo, aggiunge, è offrire «risposte chiare e trasparenti» soprattutto ai giovani interessati a capire come le scelte attuali potranno incidere sulla Rimini del futuro, sulla sostenibilità, sul paesaggio e sul mare.