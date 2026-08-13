Piano dell’arenile, Confesercenti promuove la variante: «Rimini guardi al futuro»

L’associazione sostiene una spiaggia più moderna e articolata, con nuovi servizi, attività serali e interventi per la destagionalizzazione: «Servono regole chiare e sostegno agli investimenti»

"La variante al Piano dell’arenile rappresenta un segnale importante nella strategia di rilancio e sviluppo di Rimini. La città continua a credere negli investimenti, nella rigenerazione e nella qualità urbana come strumenti per costruire un futuro solido per il turismo e per l'economia locale.

In attesa di conoscere il testo ufficiale che sarà presentato dall’Amministrazione comunale, Confesercenti della provincia di Rimini valuta positivamente la direzione intrapresa e ritiene che la città debba continuare a investire in qualità, innovazione e competitività.

La spiaggia, in particolare, è una componente fondamentale dell’offerta turistica e deve poter evolvere verso un'offerta più articolata, aggregata e capace di rispondere ai nuovi comportamenti turistici. In questo senso i nuovi servizi delineati dal Piano dell’arenile possono contribuire a rendere l’offerta balneare più moderna e attrattiva: piscine e giochi d’acqua nei progetti di aggregazione tra operatori per intercettare famiglie e nuovi segmenti di domanda; terrazze e nuovi spazi per la ristorazione per contribuire alla destagionalizzazione e all’allungamento della fruizione nelle ore serali, in linea con una domanda turistica sempre più orientata verso esperienze diverse e integrate; spazi per intrattenimento e ballo sulla spiaggia riconoscendo e regolamentando una domanda di leisure che già esiste.

Questi nuovi servizi vanno letti anche alla luce dei cambiamenti climatici, che stanno modificando tempi e modalità della vacanza balneare. Temperature più elevate e stagioni più lunghe rendono sempre più attuale una spiaggia da vivere non soltanto nelle ore centrali della giornata e nei tradizionali mesi estivi. La destagionalizzazione passa oggi anche dalla possibilità di offrire servizi e occasioni di socialità nelle ore serali e di estendere progressivamente i mesi di apertura delle attività. È una trasformazione che la Riviera romagnola deve saper accompagnare, facendo della propria capacità di adattamento un elemento di competitività.

La variante si inserisce inoltre nel percorso più ampio di rigenerazione urbana che comprende il Parco del Mare, la riqualificazione dell’offerta ricettiva e il completamento del sistema fognario. Interventi che, nel loro insieme, contribuiscono a rafforzare la qualità urbana e ambientale e l’attrattività della destinazione.

Per Confesercenti è importante che questa evoluzione avvenga attraverso regole chiare, capaci di garantire qualità, sicurezza e decoro, ma anche di sostenere la capacità di investimento delle imprese. Rimini deve continuare a guardare avanti interpretando i nuovi bisogni del mercato e trasformandoli in opportunità di sviluppo. Siamo pronti a proseguire il confronto con l’Amministrazione comunale e a presentare le nostre eventuali osservazioni con un approccio costruttivo, nell’interesse delle imprese e dell’economia locale".