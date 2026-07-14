Piano Urbanistico Generale: Santarcangelo apre il dialogo con la città sul futuro del territorio

Oltre 150 persone al primo incontro

Oltre 150 le persone – tra professionisti, dipendenti e consiglieri comunali, ma anche cittadini – che hanno partecipato alla presentazione del nuovo strumento urbanistico. Dopo i saluti del sindaco Filippo Sacchetti, l’assessora alla Pianificazione urbanistica, Edilizia privata e Sviluppo sostenibile Angela Garattoni ha illustrato principi e obiettivi che hanno guidato le strategie del Pug, che “nasce dalla consapevolezza che il territorio non è un contenitore inerte, ma un organismo vivo, che chiede ascolto, rispetto e prevenzione”. Da questa consapevolezza discende la scelta di salvaguardare l’esistente attraverso la rigenerazione piuttosto che l’utilizzo del nuovo suolo, rendere la natura come attore principale per lo sviluppo futuro della città, valorizzare i luoghi della comunità. “Santarcangelo deve restare un luogo autentico – ha spiegato l’assessora Garattoni – è necessario mantenere e salvaguardare un presidio di socialità che è insieme sicurezza sociale e materiale”.

Il confronto sul nuovo PUG

“Ci troviamo all’inizio di una conversazione, lunga, aperta, che vi appartiene quando appartiene a noi, su come sarà Santarcangelo tra dieci, vent’anni o una generazione”, ha dichiarato l’assessora Garattoni.

L’apporto collettivo alla ‘conversazione’ sul Pug e sul futuro di Santarcangelo è stato il tema dell’intervento dell’architetta Elena Farnè – esperta di rigenerazione urbana, pianificazione territoriale, adattamento climatico, percorsi e progetti partecipativi – che ha ripercorso fasi e momenti della partecipazione che hanno accompagnato l’elaborazione del Piano, ricordando che Santarcangelo è stato l’unico comune nella provincia di Rimini a sperimentare lo strumento partecipativo Quaderno degli attori.

La responsabile dell’Ufficio di piano nonché dirigente del settore territorio, Silvia Battistini, è poi entrata più nel dettaglio del Pug illustrandone la struttura e i contenuti principali, mentre l’architetto Carlo Santacroce – progettista del Pug, esperto di pianificazione urbanistica, valutazione ambientale e rigenerazione urbana – ha spiegato la doppia natura del piano, fra strategia e disciplina.

A conclusione dell’incontro, il geometra Luca Montanari, garante della comunicazione e della partecipazione del Pug ha fornito informazioni utili per la consultazione del piano – pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione tematica “Pianificazione urbanistica” www.comune.santarcangelo.rn.it/it/page/pug – e sulla presentazione delle osservazioni: in questo caso sarà possibile inoltrare valutazioni e suggerimenti all’indirizzo [email protected] o consegnarli su supporto cartaceo allo Sportello al cittadino entro lunedì 28 settembre. È inoltre possibile prenotare un appuntamento con i referenti del Pug direttamente online www.comune.santarcangelo.rn.it/it/servizi/pug-richiesta-di-informazioni e iscriversi alla newsletter dedicata www.comune.santarcangelo.rn.it/it/servizi/pug-iscrizione-alla-newsletter.

A settembre, prima della scadenza della presentazione delle osservazioni, l’Ufficio di piano ha organizzato altri momenti pubblici di approfondimento: mercoledì 2 settembre è in programma “Conoscere la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale della proposta di Piano e la Valsat”, mentre la settimana successiva, mercoledì 9 settembre, si terrà l’incontro “Approfondire la disciplina della proposta di Piano e le modalità per gli interventi diretti”.