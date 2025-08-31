Piano Usa per Gaza: 5mila dollari a chi lascia la Striscia. Salpa la Flotilla verso la Striscia
Washington studia una “Riviera del Medio Oriente” sotto controllo statunitense
Un documento rivelato dal Washington Post svela un piano americano per il futuro di Gaza: amministrazione diretta per dieci anni, la trasformazione della Striscia in un polo turistico e tecnologico ribattezzato “Riviera del Medio Oriente” e un incentivo di 5mila dollari ai palestinesi che accettino di trasferirsi temporaneamente altrove. L’iniziativa, sostenuta da Donald Trump, è già al centro di polemiche per i rischi di esodo forzato e perdita di sovranità.
Sul terreno, Israele continua l’offensiva: raid su Gaza City hanno provocato almeno 30 morti. Netanyahu ribadisce che “Hamas sta per essere sconfitto” e convoca il gabinetto di sicurezza.
Parallelamente, da Barcellona e Genova è partita la “Sumud Flotilla”, la più grande missione marittima di solidarietà verso Gaza. Decine di imbarcazioni con attivisti e aiuti umanitari intendono sfidare il blocco navale imposto da Israele, mentre migliaia di persone in Europa hanno partecipato a manifestazioni di sostegno.