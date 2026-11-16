Piazza Marvelli, il conto supera i 27 milioni. Il Comitato Rimini Sud: "Costi troppo alti e parcheggi concentrati"

Agli oltre 15 milioni per il parcheggio interrato si aggiungono i 12,2 milioni della nuova piazza. Il Comitato contesta la scelta di concentrare l'investimento in un solo punto della Riviera

Il conto di piazzale Marvelli supera i 27 milioni di euro e si avvicina alla soglia dei 30. È la cifra complessiva su cui richiama l'attenzione il Comitato Rimini Sud, che mette insieme i costi del parcheggio interrato, già aperto nel luglio 2026, e quelli della riqualificazione della piazza, ancora in corso.

Nel dettaglio, il parcheggio è costato oltre 15 milioni di euro, mentre per la nuova piazza sono previsti 12,2 milioni. Una cifra più che raddoppiata rispetto alla stima iniziale di 5,6 milioni, poi salita a 7,2 milioni. L'aumento supera così il 117% rispetto alle previsioni di partenza.

Ma per il Comitato il problema non riguarda soltanto l'aumento dei costi. La contestazione principale riguarda la scelta di concentrare un investimento così consistente in un unico punto della costa. Secondo i dati richiamati nella nota, con la realizzazione del Parco del Mare sono stati eliminati oltre 1.500 posti auto lungo il litorale. A fronte di questa riduzione, a piazzale Marvelli sono stati realizzati 330 stalli per auto, oltre a quelli per i motocicli. Una soluzione che, secondo il Comitato, non risponde alle necessità di tutta la Riviera, da Torre Pedrera a Miramare. Tra le alternative che avrebbero meritato una valutazione viene indicato il recupero di alberghi chiusi o abbandonati, da trasformare, dove possibile, in parcheggi pubblici distribuiti nei diversi quartieri. Anche l'area dell'ex Colonia Enel, già demolita e destinata a diventare una piazza, avrebbe potuto ospitare una parte di parcheggi a raso insieme al verde e agli spazi pubblici.

Il Comitato precisa che queste ipotesi avrebbero richiesto verifiche progettuali ed economiche, ma sostiene che sarebbe stato necessario confrontare più soluzioni prima di concentrare le risorse su un solo intervento. Da qui anche la richiesta al Comune di pubblicare un quadro dettagliato dei finanziamenti: quanto grava effettivamente sul bilancio comunale, quali somme arrivano da contributi statali e regionali e se siano stati utilizzati fondi propri o mutui. In quest'ultimo caso, il Comitato chiede di conoscere anche gli oneri che ricadranno sulla collettività.