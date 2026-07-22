Piazzale Roma a Riccione cambia volto: tre grandi eventi tra Panariello, Negramaro e Capo Plaza

L’arena sul mare si trasforma per ospitare spettacoli di comicità, musica e urban con tre configurazioni diverse. Rinviato al 2 settembre il concerto dei Pooh a causa del maltempo

Un grande palco affacciato sul mare, una vera e propria infrastruttura dello spettacolo, capace di reinventarsi per ospitare eventi di ogni genere e artisti di grande calibro. Piazzale Roma si conferma una delle più prestigiose arene all’aperto d’Italia, uno spazio unico che, affacciato sul mare, accoglie linguaggi artistici diversi e pubblici di tutte le generazioni.

Questa sera, mercoledì 22 luglio, lo spazio si trasforma in un suggestivo teatro a cielo aperto affacciato sull’Adriatico per accogliere l’irresistibile comicità e la verve di Giorgio Panariello, uno dei più grandi protagonisti dello spettacolo italiano.

Venerdì 24 luglio, ci sarà un nuovo cambio di allestimento per diventare un’imponente arena musicale. Attraverso una configurazione mista, caratterizzata da un ampio parterre in piedi per vivere il ritmo da vicino e da tribune a sedere con vista mare, lo spazio si prepara a far vibrare il pubblico con il grande concerto dei Negramaro.

Il giorno successivo, sabato 25 luglio, Piazzale Roma cambierà ancora pelle per accogliere Capo Plaza, tra i nomi più importanti e influenti della scena urban italiana. Un appuntamento che si preannuncia da tutto esaurito che richiamerà in città migliaia di ragazze e ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia.

Tre grandi eventi uno dietro all’altro, pensati per tre pubblici diversi e con tre configurazioni completamente differenti, progettate per rendere ogni serata un appuntamento unico e irripetibile a Riccione. In uno spazio vivo, versatile e poliedrico, capace di plasmarsi continuamente per offrire emozioni sempre nuove e adatte alla tipologia di pubblico e contesto, mantenendo l’inconfondibile cornice del mare a fare da sfondo.

Rinviato il concerto dei Pooh

L’amministrazione infine comunica che, a causa delle condizioni meteorologiche avverse dovute al forte vento, il concerto dei Pooh in programma ieri sera, martedì 21 luglio, è rinviato al 2 settembre.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data.

Per chi non potesse partecipare alla nuova data, sarà possibile richiedere il rimborso entro il 30 luglio attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. Per info: www.friendsandpartners.it





