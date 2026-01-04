Picchia il figlio con un mestolo: video diventa virale, padre fermato a Catania

L’uomo, ripreso mentre colpisce violentemente il figlio davanti ad altri minori, è indagato per maltrattamenti in famiglia. Il video pubblicato su TikTok ha suscitato indignazione sui social

Un uomo è stato fermato dalla polizia a Catania dopo che un video in cui picchia ripetutamente il figlio con un grosso cucchiaio di legno è diventato virale sui social. Nel filmato, il ragazzino, tra le lacrime, chiede al padre di smettere e afferma di voler “stare con la mamma”. L’uomo, invece, gli urla contro: “Chi sono io? Il padre e mi devi ubbidire, devi fare quello che dico io…”, continuando l’aggressione davanti a una bambina più piccola e a un’altra persona che riprende tutto con un telefonino.

Il video, postato su TikTok, ha immediatamente suscitato indignazione e solidarietà per la vittima. La polizia ha identificato e fermato l’uomo presso gli uffici della Questura di Catania, dove è stato posto sotto indagine per maltrattamenti in famiglia. Le autorità stanno ora valutando ulteriori provvedimenti per tutelare i minori coinvolti.