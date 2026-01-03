Picchia un disabile perché “aveva guardato la mia fidanzata”: denunciato un 16enne a Trani

Il brutale pestaggio di un 33enne è stato filmato e diffuso sui social. Il video rimosso dopo la denuncia della vittima

Un’aggressione violenta, ripresa con un cellulare e finita sui social, ha portato alla denuncia di un ragazzo di 16 anni da parte dei carabinieri di Trani. La vittima è un uomo di 33 anni con disabilità, picchiato brutalmente dal minorenne che avrebbe giustificato il gesto affermando: «Aveva guardato la mia fidanzata».

Il pestaggio sarebbe stato registrato dalla fidanzata dell’aggressore, una coetanea, e successivamente pubblicato sui social network. Le immagini, che hanno rapidamente suscitato indignazione, sono state rimosse dopo che la vittima ha presentato formale denuncia ai carabinieri.

Grazie agli accertamenti condotti dai militari dell’Arma, il presunto responsabile è stato identificato. La sua posizione è ora al vaglio della Procura per i minorenni di Bari, che dovrà valutare le responsabilità penali legate all’episodio.

L’uomo aggredito ha riportato ferite ed è stato soccorso. L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della violenza, dell’uso improprio dei social e della tutela delle persone più fragili.