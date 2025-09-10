Picchiano un disabile a Sanremo: arrestati tre giovani

Un 21enne piemontese con difficoltà motorie aggredito dopo una serata in un locale

La polizia di Sanremo ha arrestato tre giovani di 18, 19 e 21 anni ritenuti responsabili di una brutale aggressione ai danni di un turista piemontese 21enne con disabilità motorie. L’episodio è avvenuto domenica scorsa, al termine di una serata trascorsa in un locale della città.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo è stato inseguito e poi picchiato con particolare violenza da un gruppo di ragazzi. Alcune immagini, riprese con un telefono cellulare e diffuse sui social, insieme alle testimonianze di chi ha assistito alla scena, hanno permesso agli agenti di individuare e fermare tre degli aggressori.

Un quarto giovane, che avrebbe partecipato al pestaggio, è riuscito a fuggire poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine ed è tuttora ricercato.

Il 21enne vittima dell’aggressione ha riportato diverse contusioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini proseguono per chiarire le cause che hanno portato al violento episodio e per rintracciare l’ultimo componente del gruppo.