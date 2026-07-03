Picchiato dopo il matrimonio: giovane riminese sfigurato fuori da un locale

Il legale della vittima chiede i video

Una serata tra amici si è trasformata in un incubo per un giovane riminese residente in Alta Valmarecchia, aggredito da un gruppo di persone all'esterno di un locale tra Longiano e Savignano sul Rubicone lo scorso 24 giugno, pochi giorni dopo il matrimonio.

Il ragazzo ha riportato gravissime lesioni al volto, tra cui la frattura della mandibola, ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico di oltre cinque ore. Secondo i medici rischia conseguenze permanenti al nervo facciale. Coinvolta anche la moglie, colpita mentre cercava di difenderlo.

La madre della vittima ha lanciato un appello chiedendo maggiori controlli e interventi per contrastare la violenza nei luoghi della movida. Dal canto suo, il gestore del locale ha ribadito di aver garantito la sicurezza degli ospiti e la piena collaborazione con le forze dell'ordine.

La famiglia del giovane, però, tramite lo studio legale Pula di Novafeltria, contesta questa ricostruzione. Secondo quanto riferito dai familiari, il ragazzo non sarebbe stato adeguatamente protetto né assistito dal personale di sicurezza e avrebbe dovuto attivare autonomamente i soccorsi. La difesa annuncia che chiederà all'Autorità giudiziaria l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza interne ed esterne, dei nominativi del personale di sicurezza e delle comunicazioni relative ai soccorsi, mentre proseguono le indagini per accertare le responsabilità.