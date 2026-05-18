Piccoli gesti, grande cuore: la scuola Marvelli sostiene i bambini dell’Infermi

Premio dedicato a don Benzi devoluto ad Arop

Lunedì 18 maggio 2026, dalle 9 alle 10, la comunità scolastica dell’I.C. Marvelli ha vissuto un momento istituzionale di forte valore civile e umano. Alcune classi della scuola secondaria hanno incontrato il presidente dell’Associazione AROP Odv, dottor Roberto Romagnoli, per consegnargli un assegno da 500 euro, somma vinta nell’ambito del concorso diocesano dedicato alla figura di don Oreste Benzi.

Alla cerimonia erano presenti la Dirigente Scolastica Roberta Badioli, i docenti referenti e alcuni testimoni del percorso educativo svolto. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione di riflessione sul significato profondo della solidarietà: la scelta degli studenti di devolvere il premio ai piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Infermi testimonia come il messaggio di don Oreste continui a vivere nelle azioni quotidiane delle nuove generazioni.

Il programma dell’incontro ha previsto i saluti istituzionali della dirigente, un breve intervento degli studenti, la consegna dell’assegno al presidente di AROP e alcune testimonianze dedicate alla solidarietà sul territorio riminese. Un momento semplice ma denso di significato, capace di ricordare come i piccoli gesti possano diventare semi di comunità.

Nella foto: Classe 2A – I.C. Marvelli, Scuola Secondaria di 1° grado Prof.ssa Sabrina Lodivichetti Prof.ssa Sabrina Cenni Dirigente scolastico Roberta Badioli Presidente AROP Odv Roberto Romagnoli Dott. Moris Podestà, educatore

Per informazioni: 373 5078782 – 0541 787891 (vicepreside Maria Rossi)