Picnic sotto le stelle: panini, vino e musica al Parco Clementino

L’8 e 9 agosto a Santarcangelo torna l’abbinamento più rustico dell’estate: hamburger romagnoli, calici, spettacoli e relax sull’erba

L’8 e 9 agosto al Parco Clementino, in occasione dell'evento Calici Santarcangelo Birgo Burger arriva ai piedi della città per proporre il più insolito (e rustico) tra gli abbinamenti da tavola: il Birgo Picnic, con la possibilità di ordinare anche i nuovi panini vegetariani e quelli gluten free.

"Saranno disponibili gratuitamente le nostre coperte per accomodarvi sull’erba e godervi l’atmosfera fra hamburger romagnoli, calici di vino, spettacoli itineranti e musica live", fanno sapere gli organizzatori che, dopo il pienone al Beky Bay, hanno voluto riproporre il loro picnic in spiaggia – ormai un appuntamento consolidato dell'estate in riviera - anche sul prato di Santarcangelo, che per l'occasione sarà vestito a festa. In alternativa sarà possibile anche cenare seduti comodamente ai tavoli che saranno allestiti immersi nel cuore più verde e fresco del paese.