Pierangelo Bertoli nell'omaggio del figlio Alberto al Parco degli Artisti di Rimini

Venerdì 11 luglio alle 21 il concerto “FFFF…enomeni”: il tributo ai grandi cantautori italiani

Venerdì 11 luglioalle 21.00, il cantautore Alberto Bertoli omaggerà il padre Pierangelo al Parco degli Artisti di Rimini, come Special Guest nel concerto “FFFF…enomeni”: il tributo ai grandi cantautori italiani, inizialmente De André, Guccini, Battiato e De Gregori, arricchito per l’occasione con parte del repertorio di Pierangelo Bertoli. Un progetto artistico di Sergio Casabianca che ha già riscosso grande apprezzamento da parte del pubblico nella versione originale proposta nei principali teatri della Romagna durante l’inverno scorso e che, per questa unica data, rinnova la scaletta e arricchisce il concerto con la presenza di un artista giunto alla notorietà per il cognome importante, ma che ha saputo conquistarsi il proprio pubblico grazie al talento e alle scelte musicali. Sul palco, con Casabianca e Bertoli, ci saranno Gloria Turrini, graffiante voce soul con una ritmica e un carisma perfezionati nelle trasferte a New Orleans, Massimo Tagliata, pianista e fisarmonicista di fama mondiale, e il talentuoso Max Turone al contrabbasso. Una formazione di artisti riuniti per questo concerto unico, con l’obiettivo di creare uno spettacolo in cui la musica va ben oltre il semplice concetto di “cover”, e la personalità degli interpreti si fonde con il carattere autentico dei cantautori omaggiati, dando vita a un evento di grande suggestione.

Alberto Bertoli ha avuto l’opportunità unica di lavorare a stretto contatto con il padre Pierangelo, componendo insieme canzoni ed esibendosi come colleghi, e ha continuato a onorarne la memoria anche dopo la prematura scomparsa nel 2002. Nella sua carriera da solista ha collezionato una serie di album di successo, apprezzati da pubblico e critica, come: “Le cose cambiano”, “Il tempo degli eroi”, “Bertoli”, “Eppure Soffia”, e altri. Ogni album racconta una storia, un’esperienza di vita, rivelando un talento versatile e autentico.

Biglietti su liveticket da 15 €, acquistabili anche direttamente sul posto la sera dell’evento. Informazioni al numero 3351207464 (whatsapp) e sul sito internet e i canali social “Parco degli Artisti Rimini”.

Il Parco degli Artisti è in Via Marecchiese 387 a Vergiano di Rimini, lo spettacolo è inserito nella rassegna realizzata in collaborazione con il Comune di Rimini.