Pierina: udienza cruciale per Louis Dassilva, riflettori sulle perizie foniche

Manuela Bianchi, ha annunciato che non si costituirà parte civile

Domani - lunedì 23 giugno - si terrà l’udienza preliminare davanti al Gup Raffaele De Florio per decidere sul rinvio a giudizio di Louis Dassilva, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli (3 ottobre 2023). Manuela Bianchi, ex amante dell’imputato e figura chiave nell’indagine, ha annunciato che non si costituirà parte civile per motivi personali e familiari, volendo evitare strumentalizzazioni.



Nel frattempo, il gip ha nominato il collegio peritale per le perizie foniche sulle registrazioni del seminterrato dove avvenne il delitto. La difesa ha ottenuto l’esclusione di un perito inizialmente indicato. Divergenze emergono tra gli esperti sulle voci registrate il 4 ottobre, che per la Procura apparterrebbero a Dassilva e Bianchi, tesi contestata dalla difesa. L’udienza tecnica sulle perizie è fissata al 7 novembre. Se Dassilva sarà rinviato a giudizio, il processo potrebbe iniziare in autunno.