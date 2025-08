Piero Braglia nuovo allenatore del Rimini: esperienza e carattere per la panchina biancorossa

Il tecnico nelle ultime stagioni ha allenato a Cosenza, Avellino, Gubbio e Campobasso

Piero Braglia, 70enne di Grosseto, è il nuovo allenatore del Rimini. La conferma arriva alla nostra redazione dallo stesso Braglia. A breve dunque è attesa l'ufficialità. Tecnico di grande esperienza, di carattere e carisma, nelle ultime stagioni ha allenato a Cosenza, Avellino, Gubbio e Campobasso. In carriera per 5 volte ha portato una sua squadra dalla C alla B. Predilige la difesa a 3, ma praticamente ha utilizzato un po' tutti i moduli, dal 3-4-3 al 3-4-1-2, fino al 4-4-2 e al 4-2-3-1. Una scelta importante, quella del ds Nember, che ora potrà far valere, nelle trattative di mercato, anche la presenza di un allenatore che in categoria costituisce un valore assoluto.