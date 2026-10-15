Pietracuta, cade da una scala mentre pota: interviene l’eliambulanza

L’incidente nel giardino di un’abitazione vicino al centro sportivo

Nel pomeriggio di oggi (15 ottobre), intorno alle 15.20, un incidente domestico si è verificato a Pietracuta, nel giardino di un'abitazione posta nei pressi del centro sportivo. Un anziano è caduto da una piccola scala, durante le operazioni di potatura di un olivo, per cause in corso di accertamento. Dai primi riscontri avrebbe battuto la testa, perdendo momentaneamente conoscenza per poi riprendersi. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha disposto il ricovero dell'uomo all'ospedale Bufalini di Cesena, con l'impiego dell'eliambulanza, atterrata proprio sul campo da calcio.