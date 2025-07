Pietracuta Calcio, altre due conferme: il centrocampo prende forma

Con Proverbio anche Mani ha detto sì alla proposta del ds Sandro Conti

Anche il centrocampo del Pietracuta inizia a prendere forma. Sono infatti arrivate due conferme: Kristjan Mani ha sciolto le sue riserve e rimarrà in rossoblù anche nella prossima stagione. Classe '99, cresciuto nel vivaio del Rimini, Mani ha disputato la sua carriera tra Eccellenza e Promozione. Con Mani c'è il sì anche di Alessandro Proverbio (2005), come anticipato da altarimini.it. A Zannoni, altra importante conferma, si è aggiunto per il centrocampo l'arrivo di Valli Casadei. Il ds Conti ora attende la risposta definitiva di Capicchioni: la rosa del Pietracuta del prossimo anno è quasi completa.