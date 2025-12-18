Pietracuta Calcio, sabato c'è l'Ars et Labor per la Coppa Emilia: si gioca a Santarcangelo

All'andata, in campionato, hanno vinto i rossoblù grazie a un gol di Samuele Zannoni. Sabato 20 dicembre il quarto di finale di Coppa Emilia

Il campionato di Eccellenza Girone B va in pausa, dando l'appuntamento con la prima giornata di ritorno per l'anno nuovo (6 gennaio 2026), ma proseguono le sfide di Coppa Emilia, con i quarti di finale. Sabato 20 dicembre, alle 14.30, al Valentino Mazzola di Santarcangelo si respirerà aria di calcio "nobile", con l'arrivo dell'Ars et Labor Ferrara, la squadra che ha preso l'eredità della Spal, che sfiderà il Pietracuta. Dopo anni di professionismo, i ferraresi sono ripartiti dall'Eccellenza e in questo momento si trovano al secondo posto, dietro il Mezzolara. Una squadra di blasone che in quest'ultima fase del campionato ha lamentato difficoltà, delle quali vorrà approfittare l'avversario, che dopo un inizio shock di campionato - 6 sconfitte nelle prime 6 gare - ha ritrovato la rotta giusta, anche se dopo 2 vittorie consecutive, domenica è arrivato l'inaspettato stop in casa dell'ostico Sanpaimola. La gara di ritorno di campionato, al Bindi, è in programma invece per il 22 marzo 2026; all'andata invece il Pietracuta ha conquistato una storica vittoria, superando 1-0 l'Ars et Labor, grazie a una rete di Samuele Zannoni, tra i punti di forza della formazione rossoblù. A Ferrara il Pietracuta ha disputato una delle sue migliori gare stagionali: solo le parate dell'ottimo Giacomel hanno evitato un passivo più pesante. I rossoblù daranno il massimo per proseguire il cammino in coppa e per acquistare più consapevolezza dei propri mezzi in vista del 2026. L'arrivo di Osayande ha arricchito l'attacco, l'impiego di Mani a centrocampo ha restituito equilibrio, ma la squadra allenata da Roberto Cevoli ha ancora un potenziale da sprigionare. Proprio per questo, un risultato positivo con l'Ars et Labor potrebbe dare una spinta ulteriore per il campionato: al momento il Pietracuta è la prima squadra della zona playout, con 19 punti, a una distanza di lunghezza dalla coppia Sanpaimola e Fratta Terme, a -3 dal Sant'Agostino: distanze certamente non incolmabili.