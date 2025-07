Pietracuta Calcio, Sapori rimane: vicino Giocondi per la fascia destra

Il ds Sandro Conti prosegue la campagna acquisti in vista del prossimo campionato: c'è il nodo della punta

Simone Giocondi si avvicina al Pietracuta. Il terzino destro classe 2002, nazionale sammarinese, sta spingendo per lasciare il Tivoli e vestire la maglia rossoblù. Anche in mattinata ci sono stati contatti con il ds Sandro Conti. L'idea è di non sostituire Belicchi, considerando Pasolini e Federico Fabbri come jolly impiegabili sia sulle fasce che al centro (come centrali di ruolo ci sono Valentini, Michele Cevoli e Matteoni), ma di potenziare appunto il pacchetto degli esterni con un paio di ingressi, oltre alla conferma di Faeti.

A centrocampo, dopo la conferma di Zannoni, è vicina quella di Proverbio, mentre in attacco c'è il sì di Edoardo Bernardi e di Thomas Sapori, che assieme a Sensoli e Contadini andranno a comporre il reparto degli esterni offensivi per il 4-3-3 (o di centrocampo per il 4-1-4-1). Stretto riserbo invece sugli obiettivi per colmare la casella del centravanti titolare. Al momento non ci sono spifferi né da Pietracuta, né da radiomercato.

ri.gia.