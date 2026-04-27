Pietracuta campione provinciale Under 17: battuti i River Delfini 5-4 nello spareggio decisivo

Entrambe le formazioni avevano concluso il campionato a 48 punti

Si è disputata venerdì 24 aprile alle 18, sul campo di Ponte Verucchio, la finale spareggio per l’assegnazione del campionato Allievi Provinciali Under 17 2025/26. A conquistare il titolo è stato il Pietracuta, che ha superato i River Delfini 2018 con il punteggio di 5-4 al termine di una sfida intensa e ricca di emozioni.

Le due squadre erano arrivate allo spareggio dopo aver chiuso la regular season appaiate a quota 48 punti, al termine di un campionato lungo e combattuto. Anche la finale ha rispecchiato l’equilibrio visto durante l’anno: solo i tempi supplementari hanno permesso al Pietracuta di avere la meglio e sollevare il trofeo.

Sui propri canali social, la società U.S. Pietracuta ha celebrato così il successo dei ragazzi: «Bravi ragazzi, il futuro rossoblù è dalla vostra parte».