Pietracuta, che colpo per la porta: arriva Pollini ex Tropical Coriano

L'esperto portiere classe 1994 nell'ultima stagione ha militato in D

L'U.S. Pietracuta calcio è lieta di annunciare l'arrivo in maglia rossoblù del portiere Francesco Pollini, che farà parte della rosa a disposizione dello staff tecnico per la stagione sportiva 2026/2027.

Classe 1994, riminese, Pollini porta in dote esperienza, personalità e un importante bagaglio maturato nel calcio dilettantistico di alto livello. Cresciuto nei settori giovanili di Cattolica e San Marino, nel corso della sua carriera ha difeso i pali di diverse realtà del territorio, distinguendosi per affidabilità e continuità di rendimento.

Nelle ultime stagioni è stato protagonista con il Tropical Coriano, contribuendo alla storica crescita della società fino alla Serie D e confermandosi successivamente come uno dei punti di riferimento della squadra anche nella massima categoria dilettantistica nazionale. Le sue prestazioni gli hanno permesso di guadagnarsi la stima di compagni, allenatori e addetti ai lavori, grazie a qualità tecniche, leadership e spirito di sacrificio.

Per il Pietracuta l'arrivo di Pollini rappresenta un innesto di grande valore umano e sportivo: un portiere esperto, capace di trasmettere sicurezza al reparto e di mettere la propria esperienza al servizio del gruppo.