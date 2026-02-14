Pietracuta, la vittoria salvezza con l'Osteria Grande sfuma al 91' (2-2)

Bene il Mezzolara, che supera 2-0 la Comacchiese

Osteria Grande - Pietracuta 2-2

OSTERIA GRANDE: Leoni, Carpano (36' st Romagnoli), Tomatis, Stanzani, Castagnini, Garetti (22' st Busi), Bilali, Monducci (22' st Biondelli), Jammeh (6' st Liverani), Grazioso, Mekhchane (6' st Girotti). A disp.: Bovo, El Archi, Landi, Baruzzi. All.: Melotti.

PIETRACUTA: Amici, Fabbri (17' st Faeti), Giocondi, Mani, Pasolini, M.Cevoli, Zannoni, Capicchioni (29' st Valli Casadei), Osayande (45' st Contadini), Lazzari (36' st Sapori), Giacopetti (17' st Bernardi). A disp.: Giardini, Valentini. All.: R.Cevoli.

ARBITRO: Testa di Bergamo.

RETI: 18' pt Giacopetti, 23' pt Castagnini, 16' st Capicchioni, 46' st Liverani.

AMMONITI: Jammeh, Capicchioni, Biondelli, Grazioso, Liverani.

ESPULSI: 33' st Girotti, 34' st Mani.



OSTERIA GRANDE Sfumano al 91' i tre punti salvezza del Pietracuta, nello scontro diretto in trasferta con l'Osteria Grande. Squadra di casa apparsa peraltro sottotono, con primi 20 minuti di gioco dominati dal Pietracuta, che passa grazie a una zampata di Giacopetti, servito dalla sinistra da un cross rasoterra. Al 23' arriva il pari sugli sviluppi di un calcio piazzato calciato da Stanzani, con sponda di tacco di Grazioso e contro cross di Mekhchane, per la deviazione vincente in mischia di Castagnini. Il gol ravviva i locali, ma non arrivano altre occasioni. Nella ripresa il Pietracuta riprende il pallino del gioco, gara combattuta ma sempre con poche emozioni. A portare in vantaggio gli ospiti è Capicchioni con un bolide dai 30 metri che beffa Leoni. L'Osteria Grande spinge alla ricerca del pari, poi al 78' Girotti viene espulso per un colpo durante una mischia in area pietracutese. Scoppia un parapiglia tra i giocatori e rosso anche per Mani. Con le squadre in dieci, decide ancora un calcio piazzato: punizione di Stanzani, Grazioso prolunga e di testa il neo acquisto Liverani fa 2-2.

Nel terzo anticipo della 24esima giornata, la capolista Mezzolara espugna 2-0 Comacchio, grazie alle reti di Battisti (39') e Derjaj (55').

Classifica

Mezzolara 55, Ars et Labor 44, Medicina Fossatone 41, Futball Cava Ronco Forlì e Massa Lombarda 36; Russi e Sampierana 33, Fratta Terme 32, Castenaso e Sanpaimola 31, S.Agostino, Comacchiese e Young Santarcangelo 30; Faenza 29, Osteria Grande 26, Pietacuta 25; Solarolo 17, Mesola 12.