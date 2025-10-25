Pietracuta, Lazzari non basta: con il Solarolo finisce 1-1

Le due squadre sono in fondo alla classifica del girone B di Eccellenza con 5 punti

Pietracuta - Solarolo 1-1

PIETRACUTA: Giardini, Fabbri, Giocondi (1’ st Faeti), Mani, Pasolini, M.Cevoli, Lazzari (35’ st Sensoli), Sapori (20’ st Valli Casadei), Nunez, S.Zannoni, Giacopetti (35’ st Bernardi). A disp.: Amici, Matteoni, Valentini, Pierini. All.: R.Cevoli.

SOLAROLO: Lusa, Nastase, Piancastelli, Poggesi, Malo, Bolognesi (16’ st Magri), Mengozzi (41’ st Menicucci), Costa (29’ st Nardi), Dal Monte (18’ st Andreoli), Fernandi, Santucci (38’ st Longo). A disp.: A.Zannoni, Vallicelli, Mongardi, Chiarini. All.: Evangelisti.

ARBITRO: Ferri di Bologna.

RETI: 3' st Lazzari, 22' st Fernandi.

AMMONITI: Fabbri, Faeti, Mani, Sapori, Valli, M.Cevoli, Mengozzi, Santucci, Fernandi.

PIETRACUTA Il risultato di parità scaturito al termine della partita tra Pietracuta e Solarolo non accontenta nessuna delle due formazioni che attualmente si trovano a dividere l’ultima posizione in classifica, con soli cinque punti conquistati in nove giornate di campionato. Il risultato comunque rispecchia l’andamento della gara, non eccelsa dal punto di vista tecnico e tattico. Parte bene il Pietracuta che si rende pericoloso con Lazzari all’11’, il cui tiro viene ribattuto, e Zannoni al 13’, autore di una conclusione dal limite uscita a fondo campo. Nel finale di prima frazione gli ospiti arrivano con Dal Monte alla conclusione rasoterra ma Giardini è attento e respinge. Risponde Nunez un minuto dopo ma la sua incornata su cross di Zannoni esce a lato.

Nella ripresa la partita si fa più vivace, complice il vantaggio locale che arriva al 48’. Sapori apre sulla sinistra per Nunez che trova a centro area Lazzari, il centrocampista rossoblu è abile a controllare e calciare di sinistro in rete. Risponde il Solarolo al 67’ con Fernandi che approfitta di un errore in uscita della difesa pietracutese per battere da dentro l’area l’incolpevole Giardini. Ancora ospiti vicini al gol al 70’ quando Poggesi da ottima posizione calcia sopra la traversa. Ci prova Zannoni al 78’ ma il suo colpo di testa su cross di Nunez è respinto da Lusa. Il neo entrato Valli Casadei all’83’ manca per pochissimo la conclusione vincente da fuori area, con la palla che incoccia sulla parte interna del palo, prima di venire rinviata dalla difesa bianco rossa. Brivido nel recupero per il Pietracuta che perde palla a centrocampo, Malo apre sulla destra per Longo che prova a sorprendere Giardini sul primo palo, ma la sua conclusione finisce a fondo campo.