Pietracuta, ora è durissima: la Comacchiese espugna il Bindi (0-1)

4 sconfitte e 2 pari nelle ultime 6 gare per i rossoblù di mister Cevoli

Pietracuta - Comacchiese 0-1

PIETRACUTA: Amici, Giocondi, Faeti, Valli Casadei (22’ st Fabbri), Pasolini, M.Cevoli, Sapori (22’ pt Contadini), Zannoni, Osayande (33’st Benrardi), Lazzari, Giacopetti. A disp.: Giardini, Valentini. All.: R.Cevoli.

COMACCHIESE: Campi, Centonze (20’ st Montanari), Ferri, Gordini (45’ st Ravaglia), Succi, Temporin, Sylla, Taroni, Brito Dos Santos, Mancini (30’ st Fiorini), El Shazly. A disp.: Simoni, Manfrini, Bakalets, Felloni, Fregnani, Riberti. All.: Candeloro.

ARBITRO: Rossetti di Parma.

RETE: 16' pt El Shazly

AMMONITI: Fabbri, Bernardi, Centonze, Gordini, El Shazly.

ESPULSO: 22' st Faeti.

PIETRACUTA La Comacchiese si aggiudica tre punti di vitale importanza in chiave salvezza, superando a domicilio il Pietracuta con una rete di El Shazly nella fasi iniziali della partita. Il Pietracuta, d’altro canto, prosegue nella sua fase estremamente critica, con soli due punti conquistati nelle ultime sei giornate e un Solarolo alle spalle che comincia a farsi minaccioso.

La prima conclusione verso la porta è di Sapori all’11’ ma la sua mira non è precisa. Lo stesso Sapori è costretto ad uscire pochi minuti più tardi per le conseguenze di uno scontro con il portiere ospite Campi. Alla prima sortita offensiva, la Comacchiese passa in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti campo, Amici interviene in maniera insicura, consentendo ad El Shazly di calciare in rete da distanza ravvicinata. Prova a reagire il Pietracuta con una scorribanda in area di Zannoni al 36’ che frutta al centrocampista locale solamente una protesta per un contatto giudicato regolare dall’arbitro. Nel finale di frazione ci prova Osayande con un tiro da distanza ravvicinata che Campi respinge in corner. Il minuto 22 della ripresa risulterà decisivo perché nell’arco di 60 secondi il Pietracuta centra una traversa piena con Giocondi ma poi rimane in inferiorità numerica a causa del cartellino rosso estratto dall’arbitro nei confronti di Faeti, con una decisione apparsa alquanto discutibile. La Comacchiese a questo punto ha gioco facile nella difesa dell’esiguo vantaggio e si rende pericolosa in ripartenza con Brito Dos Santos che al 27’ impegna Amici nella respinta con un destro potente e angolato. Con la forza dei nervi a supplire le carenze tecnico-tattiche, il Pietracuta tenta un disperato riaggancio ma costruisce solo mischie in area che favoriscono l’arroccata difesa avversaria. In questi frangenti da notare una conclusione debole di Bernardi al 45’ ed un tacco sotto porta di Lazzari al 49’ che Campi para senza patemi, oltre ad una rasoiata dal limite di Zannoni che termina a fondo campo poco prima del triplice fischio.