Pietracuta, rimonta clamorosa nel finale: Sampierana battuta 2-1

Segnano per i rossoblù Osayande e Giacopetti

Pietracuta - Sampierana 2-1

PIETRACUTA: Amici, Valli Casadei (37' st Proverbio), Giocondi, Mani, Fabbri, Pasolini, Zannoni (27' st Sapori), Capicchioni, Osayande, Lazzari (27' st Bernardi), Giacopetti. A disp.: Giardini, Valentini, Angelini, Mazza, Pacini. All.: R.Cevoli.

SAMPIERANA: Ravaioli, Crociati, Bolognesi, Corzani (25' st Cangini), Rossi, Lorusso, Quercioli (1' st Montesi), Petrini, Di Novella (35' st Pungelli), S.Braccini, Ariyo (30' st Pieri). A disp.: Zamagni, Conficoni, Cangini, Narducci, D.Braccini, Pippi. All.: Belli.

ARBITRO: Clemente di Ravenna.

RETI: 22' st Di Novella, 43' st Osayande, 45' st Giacopetti.

AMMONITI: Pasolini, Zannoni, Belli, Di Novella, Capicchioni.

CATTOLICA Il Pietracuta, in un finale al cardiopalmo, rimonta e supera la Sampierana 2-1. La gara si disputa alle 17.30 al Calbi di Cattolica per l'impraticabilità del Bindi, interessato dalle copiose nevicate dal 6 gennaio. Pietracuta senza Michele Cevoli e Faeti, spazio sulla destra a Valli Casadei, in panchina i 2009 Angelini, Mazza e Pacini. Primo tempo equilibrato senza grandi sussulti. La prima occasione del match è per Giacopetti, che al 15' da dentro l'area calcia in diagonale, Ravaioli blocca a terra. Al 34' Lazzari alza una palla a campanile dalla destra per l'inserimento di Giocondi, il colpo di testa termina alto. Spinge la squadra di Cevoli, Fabbri mette al centro per Giacopetti che di testa non inquadra il bersaglio. A inizio ripresa Belli inserisce Montesi. La Sampierana spinge e trova il gol a metà ripresa: cross di Simone Braccini, Di Novella in tuffo batte Amici. La squadra di casa prova a reagire, ma Lo Russo mura un pericoloso tentativo da fuori area di Sapori. Nel finale Simone Braccini recupera palla dalla trequarti e arrivato al limite dell'area calcia di potenza, colpendo un clamoroso palo. All'88' il Pietracuta trova il pari grazie a una prodezza di Osayande: l'attaccante riceve palla sulla lunetta dell'area, si gira e con una bordata batte imparabilmente Ravaioli. Due minuti dopo arriva la beffa per la squadra di Belli: Ravaioli, in fase di costruzione dal basso, scivola e si fa portare via palla da Giacopetti, che lo dribbla per poi infilare a porta vuota.