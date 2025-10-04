Pietracuta, sesta sconfitta su sei: con il Massa Lombarda decide Gadda (1-0)

Gadda segna il gol partita con un rasoterra al volo che supera Amici, poi bravo ad evitare il raddoppio

Massa Lombarda - Pietracuta 1-0

MASSA LOMBARDA: Stanzani, Braccioli, Massueme, Gadda, Hysa, Succi, Fogli (42' st Rambelli), Faccani (9' st Diallo), Colli (9' st Badiali), Savelli, Gramellini (35' st Morara). A disp.: Billi, Brescia, Bautista, Senese, Cavina. All.: Bamonte.

PIETRACUTA: Amici, Fabbri, Pasolini (26' st Faeti), Capicchioni, Valentini, Cevoli (14' st Matteoni), Contadini (35' st Sensoli), Zannoni (1' st Valli Casadei), Bernardi (1' st Nunez Mastroianni), Sapori, Lazzari. A disp.: Giardini, Mani, Proverbio. All.: R.Cevoli.

ARBITRO: Giorgini di Cesena.

RETI: 14' st Gadda.

AMMONITI: Diallo, Gadda, Badiali, Pasolini, Fabbri, Matteoni.

MASSA LOMBARDA Il Pietracuta cade per la sesta volta su sei in campionato, mentre il Massa Lombarda conquista la terza vittoria di fila. Parte bene la squadra di casa, pericolosa al 5' con Gramellini, il cui tiro viene deviato in angolo dalla difesa. Replica all'8' Bernardi, Stanzani blocca senza problemi. Al 16' ancora Gramellini serve a centro area Gadda, tiro deviato in angolo dalla difesa ospite. Nella ripresa al 48' ci prova Contadini, ma il rasoterra termina a lato. Al 59' su palla ribattuta dalla difesa, Gadda inventa uno splendido rasoterra al volo, che si infila sul primo palo. Per l'ex Gambettola è il primo gol con la maglia del Massa. Il Pietracuta prova a reagire, al 72' Contadini si accentra, il rasoterra è bloccato da Stanzani. Al 77' Amici evita il raddoppio, deviando l'insidioso tiro di Fogli. All'88' ancora Amici in evidenzia sul tentativo di Diallo, servito in area da Badiali. Forcing finale del Pietracuta, ma la difesa di casa non concede occasioni.



REAZIONE ARS ET LABOR Sempre oggi si è giocato l'altro anticipo: la Ars et Labor Ferrara ha superato 3-0 il Castenaso. Le reti messe a segno da Carbonaro su rigore, Senigagliesi e Prezzabile. Il Castenaso è in vetta a 13 punti, a + 1 sugli estensi, poi blocco di sei squadre a 10: Medicina Fossatone, Futball Cava Ronco, Sampierana, S.Agostino, Mezzolara e Massa Lombarda. Girone per ora equilibratissimo.

Riccardo Giannini