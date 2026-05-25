Pietracuta si veste di rosso per la Sagra delle Ciliegie 2026: quattro giorni di festa

Dal 29 maggio al 1° giugno un’edizione straordinaria della “Festa dal Zarisi” con musica, spettacoli, tradizione e stand gastronomici per tutte le età

Pietracuta di San Leo è pronta a tingersi completamente di rosso per l'attesissima Sagra delle Ciliegie 2026, la storica "Festa dal Zarisi".

L'evento durerà 4 giornate da venerdì 29 maggio a lunedì 1° giugno.

Il vero fiore all'occhiello del 2026 è un palinsesto artistico importante: gli spettacoli non saranno un semplice contorno, ma il motore pulsante della festa, capaci di unire bambini, giovani, genitori e nonni.



Ecco il programma dettagliato

Venerdì 29 maggio: La notte dei giovani e del ritmo



Ore 18:00: Apertura ufficiale degli stand gastronomici con prelibatezze locali e cascate di dolcissime ciliegie a chilometro zero.

Inizio serata: Grande live dei Drunken Lullabies, pronti ad accendere le danze con il loro travolgente ed energico folk-rock irlandese. A seguire: Il ritorno dell'amatissimo format Retropolis Party, l'evento clubbing definitivo per ballare sotto le stelle fino a tarda notte.



Sabato 30 maggio: Motori e leggende internazionali.

Il secondo giorno mescola lo stile italiano con la storia del rock mondiale.

Pomeriggio: Grande raduno motociclistico “Ciliegie in Vespa”, un tuffo nel vintage che popolerà le strade di Pietracuta di storici gioielli su due ruote.

Prima serata: Lo spettacolare concerto dei Break Free, tribute band dei Queen

Il testimone passerà a Dj Simone M.



Domenica 31 Maggio: Tradizione, ballo e il mito intramontabile.

La giornata clou della domenica unisce la storicità della sagra contadina a performance artistiche dal fortissimo impatto emotivo.

Tutto il giorno: Apertura dei colorati mercatini dell'artigianato, banchi di prodotti tipici della vallata e l'immancabile area bimbi con grandi giochi gonfiabili e animazione, Inoltre, sarà possibile visitare un'esclusiva mostra fotografica dedicata alle storiche edizioni della sagra delle ciliegie degli anni '70.

Pomeriggio: Spazio al ballo e alla spensieratezza con la musica dal vivo della travolgente orchestra di Lisa Bretani.

Sera: L'attesissimo show di “Lui e gli amici del Re”, il tributo ufficiale ad Adriano Celentano. Uno spettacolo eccezionale che, grazie a una somiglianza fisica e vocale impressionante, regalerà una serata di puro ed esilarante intrattenimento per le famiglie. Subito dopo Matteo Mack DJ prenderà il timone della console.



Lunedì 1° Giugno: Il gran finale esplosivo



Prima serata: Il raffinato concerto live del cantautore Andrea Amati. A seguire: Il delirio collettivo di 90 Mania. Un megashow di chiusura unico nel suo genere che trasformerà Pietracuta in un'enorme discoteca a cielo aperto.

L'ingresso a tutti gli eventi e agli spettacoli è completamente gratuito.